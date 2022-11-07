الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:07

الصحة الايرانية: 360 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 360 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 558 ألفا و 502 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 60 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 333 ألفا و 139 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 99 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 600 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 420 ألفا و 785 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر مدينة واحدة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 211 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 224 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1023294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
7 تشرين الثاني 2022
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
7 تشرين الثاني 2022
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
7 تشرين الثاني 2022
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
7 تشرين الثاني 2022
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
7 تشرين الثاني 2022
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
7 تشرين الثاني 2022
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
6 تشرين الثاني 2022
إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"
إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"
6 تشرين الثاني 2022
رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة
رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة
5 تشرين الثاني 2022
إيران ترد شعبياً ورسمياً على بايدن.. عالج نفسك من الخرف
إيران ترد شعبياً ورسمياً على بايدن.. عالج نفسك من الخرف
5 تشرين الثاني 2022
تصريحات بحرينية مفاجئة.. هل تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
تصريحات بحرينية مفاجئة.. هل تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
5 تشرين الثاني 2022
أمير عبداللهيان : اعضاء بمجلس الأمن يقسّمون الارهاب الى جيّد وسيئ
أمير عبداللهيان : اعضاء بمجلس الأمن يقسّمون الارهاب الى جيّد وسيئ
5 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!