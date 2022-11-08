السيد الصدر يؤكد ضرورة الدفاع عن الدين والإسلام

وأضاف، "وإن الهجمات من داخل الدين والمتدينين وداخل الإسلام من حيث بعض التصرفات المنفرة والعدوانية بما لم ينزل الله تعالى به من سلطان أخطر. إلا إنني هنا لا أريد الخوض بخصوص ذلك حاليا.. وأركز على الهجمات الخارجية ابتداء من الرسومات ضد رسولنا الأعظم وحرق كتاب الله تعالى والحرب ضد الحجاب والمسلمين في دول الغرب".



وتابع،"ثم ان الأخطر هو التحديات التي يواجهها الدين والإسلام في دول الإسلام بسبب الهجمة الخارجية كالتعاطف مع العدو الإسرائيلي والتعاطف مع الفساد والمثليين وما شاكل ذلك.ونحن جميعا مسؤولون أمام الله تعالى عن تلك التعديات الوقحة بالتركيز على أفعالنا والمداومة على الأفعال الصالحة وتطبيق الحق على أنفسنا قبل الآخرين".