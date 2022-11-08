"حزب الله": فوز اليمين المتطرف في إسرائيل لن يمس بمعادلة ترسيم الحدود

ورأى حسن البغدادي أن "الانقسام الحاد داخل الكيان الإسرائيلي المؤقت وفوز اليمين المتطرف بشكل ضعيف، يبشر بسرعة زوال هذا الكيان الفاقد لمقومات البقاء، وهذا يعطينا أملا بسرعة انهياره وخصوصا مع تصاعد المقاومة في الضفة، ما يجعل قادة العدو يعيشون القلق على مستقبلهم".



وتابع: "ما تحقق من الترسيم لحفظ ثروات لبنان، لا تستطيع أي حكومة قادمة المس به، والمعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ليس لها زمان محدد، وهي قائمة والمقاومة باقية على جهوزيتها في تثبيت هذه المعادلة".



وأضاف: "قدرنا في لبنان أن نراكم القوة التي تحمي اللبنانيين وثرواتهم من العدو المتربص الذي يظهر دائما عدوانه على لبنان وعينه لا تحيد عن ثرواته، وهذا يدعو اللبنانيين للخروج من أزماتهم والذهاب سريعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كي نتمكن من تأليف حكومة تعالج الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد".