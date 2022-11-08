الامن السعودي يعتقل نجل ناشط حقوقي بارز يقيم في المنفى

وأعلن الدخيل على حسابه في تويتر أنه "تم إبلاغه رسميا باعتقال السلطات السعودية نجله الوحيد ياسر (20 عاما) وهو طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد تعرض للتنكيل به."



وحمل الدخيل" السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجله ياسر"، مطالبا ب"الإفراج الفوري عنه كون احتجازه تعسفي وغير مبرر قانونيا."



والدخيل يترأس منظمة ذوينا لحقوق الإنسان ويقيم في فرنسا، وهو نجل وكيل وزارة المالية السابق عبدالعزيز الدخيل الذي تعرض لسنوات إلى الاعتقال التعسفي في السجون السعودية ويخضع حاليا للإقامة الجبرية.



وسبق أن تعرض عبدالحكيم الدخيل للاعتقال التعسفي في سجون السعودية عام 2010 لأكثر من عام دون توجيه تهم محددة له أو عرضه للمحاكمة.