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الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:16

12500 رحلة دولية عبر المطارات الايرانية بنمو 100 بالمئة

12500 رحلة دولية عبر المطارات الايرانية بنمو 100 بالمئة
وأوضح " حميدرضا سيدي" في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن حجم الرحلات الدولية بمطارات البلاد سجل نموا بنسبة 100 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021.

وأضاف أن 28 مطارا ايرانيا إستقبل 1.584 مليون مسافر ( مغادرة - وصول ) خلال الشهور الستة.

وبيّن أن مطار " الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد المقدسة ( شمال شرق) استحوذ على نحو نصف حجم الرحلات الدولية، حيث بلغت 5353 رحلة ضمت 763,756 مسافرا بنمو 100 بالمئة تواليا.

سيدي أكد أن اجمالي الحركة الملاحية في البلاد قد سجلت 153,166 رحلة جوية داخلية وخارجية خلال النصف الاول من السنة المالية الجارية بانخفاض 5 بالمئة على اساس سنوي.
مصدر : وكالات
رقم : 1023453
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