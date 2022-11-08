بيونغ يانغ تعلق على اتهام واشنطن لها حول تزويد موسكو بالأسلحة

واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه صورة [كوريا الشمالية] على الساحة الدولية"من خلال التذرع بما تصفه بالقرارات "غير القانونية" الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وتابع البيان "نوضح مرة أخرى أنه لم يكن لدينا أبدا -صفقات أسلحة- مع روسيا وأننا لا نعتزم القيام بذلك في المستقبل".



واتهمت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي كوريا الشمالية بدعم روسيا سرا بمعدات عسكرية في حربها ضد أوكرانيا.



وزعم مدير الاتصالات بمجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، إن كوريا الشمالية كانت تحاول إخفاء شحنات قذائف المدفعية عبر دول أخرى، على سبيل المثال في الشرق الأوسط.



وتابع كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة ما إذا كانت الشحنات وصلت بالفعل أم لا. وأضاف أنه "رقم كبير".



وكانت كوريا الشمالية قد نفت في السابق تقديم أسلحة وذخيرة لروسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.