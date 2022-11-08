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الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:44

الصحة الإيرانية: 91 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 91 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد أشارت الوزارة أن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران، بلغ لحد الآن 7 ملايين و558 ألفا و593 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألفا و604 حالات.

كما نوّه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران إلى 7 ملايين و333 ألفا و291 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و9 آلاف 318 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.
رقم : 1023461
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