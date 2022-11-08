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الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:10

دمشق: معركة مكافحة الإرهاب متواصلة حتى تطهير كامل الأراضي السورية

دمشق: معركة مكافحة الإرهاب متواصلة حتى تطهير كامل الأراضي السورية
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم على حسابها عبر تويتر: إن ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة و “داعش” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها.

وأضافت الخارجية: “إن معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد، ولن تثنينا عن هذه المعركة أي أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولية”.
رقم : 1023471
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