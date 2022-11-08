الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:12

السعودية.. 7 قاصرين مهددون بالإعدام وعلي السبيتي أصغرهم

السعودية.. 7 قاصرين مهددون بالإعدام وعلي السبيتي أصغرهم
والسبيتي (13 مايو 1999)، اعتقل في 24 أكتوبر 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنيا.

منذ لحظة الاعتقال تعرض السبيتي لانتهاكات واسعة، حيث لم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام. في سجن المباحث العامة في الدمام، بقي في السجن الانفرادي أكثر من 8 أشهر، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

في ديسمبر 2019 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة. طالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عددا من التهم بينها: التستر على أشخاص قاموا بعمليات سطو، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال الدعوة والمشاركة في مظاهرات واعتصامات وتجمعات، وتمويل الإرهاب من خلال استلام وتسليم أموال، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإطلاق النار، والرصد والتخطيط ومراقبة الطرق.

من بين الإقرارات التي استندت النيابة العامة لها في القضية، المشاركة في مظاهرات دعم البحرين التي حصلت عام 2011، حين كان السبيتي يبلغ من العمر 12 عاما فقط.

طالبت النيابة العامة له بالإعدام، في مخالفة لقانون الأحداث الذي يحظر الإعدام تعزيرا لكل من يواجه تهم أو تهمة حصلت حين كان يبلغ من العمر 18 عاما. أكد السبيتي أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على اعترافات استخدمت ضده. على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يواجه تهما تعد من الأشد خطورة حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه في أكتوبر 2022 بالقتل تعزيرا.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم على السبيتي شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، التي تستخدم للترهيب وتجريم ممارسة حقوق مشروعة من بين الحق في التظاهر والاعتصام.

وتشير المنظمة إلى أن الحكم تعرية جديدة للحقائق فيما يتعلق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين. كما أنه دليل واضح على قصور قانون الأحداث التي روجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة. كما تشدد المنظمة على أن أحكام القتل بحق القاصرين هو انتهاك لالتزامات السعودية الخاصة أمام المجتمع الدولي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. وإلى جانب السبيتي يواجه 7 قاصرين على الأقل عقوبة القتل بعد محاكمات افتقدت إلى شروط العدالة.
مصدر : وكالات
رقم : 1023472
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
8 تشرين الثاني 2022
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
8 تشرين الثاني 2022
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
8 تشرين الثاني 2022
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
8 تشرين الثاني 2022
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
7 تشرين الثاني 2022
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
7 تشرين الثاني 2022
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
7 تشرين الثاني 2022
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
7 تشرين الثاني 2022
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
7 تشرين الثاني 2022
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
7 تشرين الثاني 2022
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
7 تشرين الثاني 2022
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
6 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها