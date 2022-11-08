الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:15

فضل الله: نخشى من أن يأكل الفراغ القاتل بقايا الرصيد اللبناني الاقتصادي والسياسي

فضل الله: نخشى من أن يأكل الفراغ القاتل بقايا الرصيد اللبناني الاقتصادي والسياسي
ورأى، في تصريح نقله المكتب الإعلامي للسيد فضل الله، أنّ إصرار القوى السياسية والمسؤولين على التعاطي مع الوضع اللبناني بالطريقة المعهودة نفسها والاسترخاء نفسه وانتظار الحلول من الخارج، سيقودنا إلى انهيارات غير محسوبة وربما إلى فوضى لا نعرف نهاياتها لأننا أمام فراغ ليس على المستوى السياسي والدستوري فحسب بل على المستوى الاقتصادي والمعيشي وأمام خزينة فارغة أيضاً، وبالتالي فإننا نخشى من أن يقضي هذا الفراغ القاتل والمتنوع على كل شيء وأن يأكل بقايا الرصيد اللبناني الاقتصادي والسياسي وربما الأمني أيضاً.

ولفت فضل الله، إلى أنني لا أدري إذا كانت التحذيرات الخارجية المستمرة والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة قد أحدثت تعديلاً في العقلية السياسية لدى الأطراف اللبنانيين المتحفزين دائماً للتشهير بعضهم ببعض وغير الجاهزين للحوار والعمل معاً لإنقاذ البلد، ما يدفعنا إلى التساؤل عن الوقت الذي ستستيقظ هذه الضمائر في ظل اللامبالاة الدولية والإقليمية حيال الانهيار اللبناني، والتي قد يكون بعضها مقصوداً لترك البلد إلى المصير المشؤوم لتحقيق مآرب خاصة.

واعتبر أنّه رغم كل هذه المخاطر، فإن اللبنانيين أنفسهم باتوا وكأن عقولهم مخدرة، وإرادتهم مشلولة، وإلا ما تفسير هذا السكون إزاء ما يحدق بالوطن، متسائلاً أهو اليأس والإحباط من نتائج أي تحرك رافض للواقع البائس، بفعل هذه القوة والمناعة التي يتمتع بها النظام الطائفي الذي يتوافق سدنته، ورغم خلافاتهم على المكاسب والحصص، على حمايته حين ينتفض الشعب ضده، أم أن القوى السياسية بإمعانها المستمر في التحريض الطائفي استطاعت احتواء تطلعاته وتجييرها لحساباتها في صراعاتها بعضها ببعض، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم قبل أن يعم الدمار كل الصعد ويشمل ما هو لا يزال قائماً في هذا البلد.
رقم : 1023473
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
8 تشرين الثاني 2022
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
8 تشرين الثاني 2022
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
8 تشرين الثاني 2022
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
8 تشرين الثاني 2022
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
7 تشرين الثاني 2022
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
7 تشرين الثاني 2022
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
7 تشرين الثاني 2022
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
7 تشرين الثاني 2022
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
7 تشرين الثاني 2022
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
7 تشرين الثاني 2022
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
7 تشرين الثاني 2022
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
6 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها