الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:16

شهرياري برسالة لشيخ الأزهر: دعوتكم نداء حضاري يؤلّف القلوب ويغلّب مصالح الأمة

شهرياري برسالة لشيخ الأزهر: دعوتكم نداء حضاري يؤلّف القلوب ويغلّب مصالح الأمة
وقال حجة الاسلام والمسلمين شهرياري في رسالة وجهها لشيخ الازهر الشريف احمد الطيب " ان استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي الإسلامي دليل على جدية دعوتكم، ونريد أن تبلغ هذه الدعوة أهدافها بصدق وإخلاص ولطالما أعلنّا عن مساندتنا لنداءاتكم الحضارية الرائدة.

لقد انطلق من جديد خطاب الازهر الشريف على لسان سماحتكم، بالدعوة الى "الحوار الاسلامي الاسلامي" والتاكيد على العلماء شيعة وسنة بضرورة نبذ العناصر المثيرة للتصعيد والتوتر التي خلفتها حقبة التفرقة والانهيار والعدوان على العالم الاسلامي. 

واضاف، ان الاعلان بشأن استعدادكم لاستضافة "الحوار الاسلامي الاسلامي"، بمشاركة علماء وشخصيات الازهر الشريف، مؤشر على عزيمة سماحتكم لتحقيق هذا الهدف انطلاقا من مبدأ حسن النوايا والصدق وابتغاء لمرضاة الباري تعالى.

وتابع، نحن في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، لطالما اكدنا على دعمنا للخطابات الحضارية الرائدة في مجال التأليف بين القلوب وتجاوز الخلافات والطائفية وتفضيل مصالح الامة على المصالح الخاصة؛ كما نعلن اليوم استعدادنا لتوظيف كافة الطاقات لدينا في سياق انجاح هذا المشروع.

واختتم بالقول، نسأل الله تعالى ان يسدد خطاكم، لتبقى على الدوام خطاباتكم وراية الازهر الشريف عالية، وبما يعزز كرامة الامة وامنها ويجعلها غالبة على اصوات الكراهية والتفرقة والتكفير في ارجاء العالم الاسلامي.

هذا وكان شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب قد قال في البحرين انه يوجه الدعوة الى علماء الدين الإسلامي في العالم كله على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومدارسهم ومنهم إخوتنا من المسلمين الشّيعة، إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد، من أجلِ إقرار الوحدة والتقارب والتعارف ونبذ أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي على وجه الخصوص.

وتوجّه الطيب في كلمة ألقاها في ختام ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، في حضور البابا فرنسيس في ميدان صرح الشهيد في قصر الصخير الملكي، "بنداء إلى علماء الدين الإسلامي في العالم كله على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومدارسهم، إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد، من أجلِ إقرار الوحدة والتقارب والتعارف (...) تُنبَذ فيه أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي على وجه الخصوص".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان إمام الأزهر، المؤسسة السنيّة الأكبر في العالم، قال "هذه الدعوة إذ أتوجه بها إلى إخوتنا من المسلمين الشّيعة، فإنني على استعداد، ومعي كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، لعقد مثلِ هذا الاجتماع بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للجلوس معًا على مائدة واحدة".

وحّدد إمام الأزهر هدف الاجتماع بـ"تجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف الإسلاميَّة"، مقترحاً أن تنص مقرراته "على وقف خطابات الكراهية المتبادلة، وأساليب الاستفزاز والتكفير، وضرورة تجاوز الصِراعات التاريخية والمعاصرة بكلِّ إشكالاتها ورواسبها السيئة".

كما شدد على ضرورة أن "يحرّم على المسلمين الإصغاء لدعوات الفرقة والشقاق، وأن يحذروا الوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان، واستغلال الدين في إثارةِ النعرات القومية والمذهبية، والتدخل في شؤون الدول والنيل من سيادتها أو اغتصاب أراضيها".
رقم : 1023476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
مظاهرة لأهالي السجناء البحرينيين على طريق البابا... هل شاهد البابا ما كتب على اللافتات؟
8 تشرين الثاني 2022
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
لماذا لا يملك نتنياهو صلاحية إلغاء اتفاق الحدود مع لبنان؟
8 تشرين الثاني 2022
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
8 تشرين الثاني 2022
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
الجزائر والمغرب.. لا تصلح القمة العربية ما افسده الدهر
8 تشرين الثاني 2022
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
7 تشرين الثاني 2022
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
7 تشرين الثاني 2022
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
7 تشرين الثاني 2022
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
7 تشرين الثاني 2022
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
7 تشرين الثاني 2022
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
7 تشرين الثاني 2022
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
7 تشرين الثاني 2022
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
6 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المراهقون الشيعة تحت رحمة إصلاحات ابن سلمان
احتفالات الهالوين تظهر عمق التوتر السعودي الإماراتي من جديد
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها