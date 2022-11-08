الشهيد فخري زادة كان مصدر خدمات كثيرة في المجالات الدفاعية والنووية

وأشار سماحته في كلمة القاها خلال اجتماع لجنة اقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد هذا العالم النووي الايراني الى الآية الشريفة «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، ورأى أن كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للثورة الاسلامية وتوفير الأمن للشعب الايراني وسلامته يعتبرون مصداقا بارزا لهذه الآية الشريفة.



وتابع قائلا: لقد كان الشهيد يصر على أن يبقى مجهولا رغم أنه كان خبيرا في مجال الادب والفلسفة والعرفان، الا ان العلماء كانوا يعرفونه حق المعرفة حتى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني «بنيامين نتانياهو» اعترف بعد استشهاده بأن كيانه سيخلد الى النوم براحة بال.



وشدد على أن آخر تصريح لهذا الشهيد الغالي كان الدفاع عن الثورة الاسلامية والقرآن الكريم والاسلام المحمدي الاصيل، وقال: مع بدء الحرب التي فرضها صدام على ايران في الأعوام (1980-1988) هب لمساعدة اخوانه في جبهات الحرب، وعندما شاهد مظلومية الشعب الايراني قرر أن يتوجه الى المسائل العلمية والبحوث كي يلبي حاجة ايران الدفاعية دون مد يد العوز والحاجة الى الأجانب.



وتابع قائلا: ان الشهيد عمل على ايجاد تنسيق بين العناصر العلمية والجامعية ليصبح مصدر الكثير من الخدمات في المجالات الدفاعية والنووية كي لا يطمع أحد بتراب الوطن ايران.



وشدد السيد " آقا جان بور على أن أهمية مكانة هذا الشهيد تتضح أكثر عندما استخدم قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي في وصفه بأنه كان «عنصرا علميا منقطع النظیر»، وكان أيضا مصدر فخر واعتزاز لوزارة الدفاع لامتلاكه مكانة علمية ويتحلى بسجايا اخلاقية حميدة.



يذكر ان العالم في المجال النووي والدفاعي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة اغتيل في عملية ارهابية يوم 27 تشرين الثاني / نوفمر عام 2020 في بلدة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند بمحافظة طهران.

