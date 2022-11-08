قائد القوة البرية: الرد على خطأ العدو تجاه إيران سيكون حازما

وأكد العميد كيومرث حيدري، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته لموقع الجيش على حدود دوغارون – تايباد : في هذه الحدود الشرقية، حاول الأشرار والمهربون بتحريض أو ربما برفقة بعض عناصر الدول الأخرى فيما سبق المساس بأمن البلاد، وتم الرد عليهم بحزم.



وتابع العميد حيدري: إن أيدي جنود الجيش الايراني هي على الزناد وهم مستعدون للتضحية بالارواح والدفاع عن حدود البلاد، وان الرسالة للأعداء هي اننا سنطوي صفحة حياتهم فورا اذا قاموا بأي خطأ.



وصرح قائد القوة البرية للجيش أن انتشار الجيش على الحدود لا يعني وجود عوامل تهدد الأمن، وأضاف: إنتشار الجيش على الحدود يعني المزيد من الرصد الاستخباراتية وتكريس الأمن المستقر .



وقال: إن وحدات فرقة 77 خراسان من المقر الشمالي الشرقي للجيش متواجدة في الحدود الشرقية للبلاد وتشارك في الحماية والحراسة بروح معنوية عالية وجاهزية كاملة.



وتشترك محافظة خراسان الروضية مع أفغانستان بحدود تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر، تقع 90 كيلومتراً منها في مدينة تايباد .