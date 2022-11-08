لجنة دعم المقاومة في فلسطين تشجب الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

وأكدت اللجنة وقوف كل الاحرار الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة المخططات التآمرية لدولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الامريكية وربيبتها الكيان الصهيوني الغاصب.



وهنأت لجنة دعم المقاومة في فلسطين في بيان اثر اجتماعها الدوري، برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، لبنان شعبا ودولة ومقاومة، على الانجاز الوطني الكبير في الحفاظ على ثروة لبنان النفطية والغازية واستخراجها وفقا للحقوق التي حددها لبنان مع أهمية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ثرواته الوطنية المسلوبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.



وتوجه المجتمعون بـأسمى آيات الفخر والاعتزاز لجماهير الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، متمنين الرحمة للشهداء والحرية للاسرى الابطال والشفاء للجرحى في المواجهات المستمرة للعدوان الصهيوني الغاشم حيث تسجل الانتفاضة والمقاومة في جنين ونابلس والخليل وفي الضفة الغربية اعظم الملاحم البطولية اليومية بالاسناد والدعم من المقاومة في قطاع غزة الصامد وتصدي اهلنا في القدس وصمود اهلنا الاحرار في ال48 وصولا الى ثبات الشعب الفلسطيني في الشتات والمنافي، مؤكدين التمسك بالحقوق التاريخية الثابتة والعودة الى فلسطين، كل فلسطين من نهرها الى بحرها.



وأشادوا بـوحدة الشعب والمقاومة في فلسطين التي كانت الاساس في الانتصارات التي تحققت في معركة سيف القدس ومعركة وحدة الساحات والعمليات البطولية النوعية داخل الوطن المحتل، والتي كانت الرد العملي على كل مشاريع الاستسلام لدولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الامريكية والمحاولات اليائسة للكيان الصهيوني الغاصب في عقد اتفاقيات ما يسمى السلام الابراهيمي المزعوم تحت عنوان التطبيع الذي ستسقطه القوى الحية من الامتين العربية والاسلامية وعلى رأسها كل القوى في محور المقاومة والممانعة في المنطقة امتدادا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ودورها المركزي مرورا بالجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية والجمهورية العراقية ولبنان المقاوم بقيادة حزب الله وفصائل المقاومة في فلسطين.



ودعوا الى تخفيف المعاناة عن ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، مطالبين وكالة الغوث الاونروا الالتزام بمسؤولياتها وواجباتها على صعيد تحسين الخدمات الاساسية الصحية والتربوية والاجتماعية بما يناسب العيش الكريم حتى عودة اللاجئين الى ديارهم فلسطين كل فلسطين.



ورحبوا بـالاتصالات واللقاءات التي قامت بها قيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان مع قيادة الجيش اللبناني ومديرية مخابرات الجيش من خلال التنسيق والتعاون في مكافحة الافات الاجتماعية والحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني الشقيق.



من ناحية ثانية، استقبل حب الله معاون رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران السيد محمد علي أبطحي مع وفد برلماني يمثل كتلة فلسطين، بحضور أعضاء لجنة دعم المقاومة في فلسطين ومعاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود، وتم البحث في آخر التطورات في فلسطين لا سيما في جنين والقدس ونابلس والانتفاضة في الضفة المحتلة. وحيا الوفد بطولات شهداء الانتفاضة وبسالتهم، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه من رجس الصهاينة.