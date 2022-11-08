وزير الاستخبارات الإيراني: بريطانيا ستدفع الثمن

وقال السيد خطيب في مقابلة مع موقع قائد الثورة الإسلامية "كانت يد الكيان الصهيوني أكثر وضوحا في التنفيذ، ويد بريطانيا في الإعلام ويد السعوديّة في تغطية التكاليف".



وأضاف "لقد تكفّلت السعودية بكل الدعم المالي، ونحن لن نكون داعمين أبداً للممارسات الإرهابية وزعزعة أمن سائر الدول، لكنّنا لن نقدّم أي التزام بمنع تزعزع الأمن في هذه الدول أيضاً".



وأشار إلى أن الجهاز الأمني في إيران اعتبر قناة «إيران إنترناشيونال» منظمة إرهابيّة وسوف تجري ملاحقة العاملين فيها من قبل وزارة الأمن، ومن الآن فصاعداً، مبيناً إن "أي نوع من أنواع التواصل مع هذه المؤسسة الإرهابية سيُعد خوضا في الدائرة الإرهابية وتهديدا للأمن القومي".

