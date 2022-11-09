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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:31

إيران ترد على تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان

إيران ترد على تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان
وقال كنعاني في بيان صحفي رداً على ذلك "إن سياستنا الأساسية تقوم على حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع جميع الجيران، وتعزيز العلاقات مع كل جار لا يعني علاقات ضد جار آخر"، مضيفاً إن "سبب قلق رئيس جمهورية أذربيجان غير مفهوم وواضح لنا".

وقال إلهام عليوف، إن "جيشنا أظهر البطولة والاحتراف والتضحية وإذا لزم الأمر سوف نظهر ذلك مرة أخرى وسوف نحصل على ما نريد والجميع يعرف ذلك"، مضيفاً "أولئك الذين يجرون تدريبات عسكرية لدعم أرمينيا على حدودنا يجب أن يعرفوا ذلك جيداً".

وأوضح كنعاني "منذ عامين وأذربيجان تجري مباحثات مختلفة مع أرمينيا بشأن السلام ومن غير المفهوم لما هم قلقون من اللقاءات التي نجريها مع الجوار بشكل طبيعي"، معتبراً أن "المناورة التي قامت بها إيران مؤخراً عند الحدود مع آذربيجان طبيعية وتم إعلامهم بها عبر القنوات الرسمية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "حل مشاكل القوقاز يكون عبر عواصم دول المنطقة وليس غيرها وندعم الحل بين آذربيجان وأرمينيا بقوالب مختلفة".

وفي إشارة إلى موقف إيران فيما يتعلق بالنزاع الطويل بين الجارتين الشماليتين في منطقة كاراباخ، قال كنعاني إن "إيران تحافظ دائمًا على وحدة أراضيها وتسوية سلمية الخلافات بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، مع احترام الحق وضمن إطار القانون الدولي".

وأعلن كنعاني إن إيران مستعد مرة أخرى للمساعدة في حل القضايا المتبقية بين أذربيجان وأرمينيا عبر مبادرة إقليمية.

وبدأت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 17 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي مناورات عسكرية في منطقة "آرس" شمال غرب إيران تحت شعار "إيران العظيمة" بالقرب من حدود جمهورية أذربيجان.

وتشترك محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية في 200 كم مع جمهورية أذربيجان و 35 كم مع أرمينيا، في حين أنها المحافظة الوحيدة في الشمال التي تقع على حدود إيران مع أرمينيا.

 
رقم : 1023565
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