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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:34

إيران تنفي مزاعم بريطانية عن تبادل سري لمعدات عسكرية مع روسيا

إيران تنفي مزاعم بريطانية عن تبادل سري لمعدات عسكرية مع روسيا
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني إيراني لم تكشف عنه قوله "شبكة سكاي نيوز أعلنت في أنباء كاذبة أن طائرة عسكرية روسية وصلت سراً إلى طهران في آب/ أغسطس من هذا العام لتبادل المعدات العسكرية الغربية التي حصلت عليها روسيا في الحرب الاوكرانية بطائرات إيرانية من دون طيار".

وأضاف المصدر الإيراني "لم يتم تسيير مثل هذه الرحلة إلى إيران أصلاً"، مشيراً إلى أن وسائل الأعلام الغربية والمعارضة للنظام الإيراني منذ فترة ومن خلال نشر الأخبار الكاذبة والتقارير المفبركة تتخذ سياسة إقحام إيران في الحرب الأوكرانية "قسراً" رغم إعلان طهران سياسة الحياد.

واعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت الماضي، أن بلاده سلمت روسيا طائرات مسيرة قبل بدء الحرب على أوكرانيا التي اندلعت في 24 من فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الإيرانية ذاتها إن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت الوكالة الإيرانية إن زيارة نيكولاي باتروشيف إلى طهران جاءت بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني".

وأوضحت "بالإضافة إلى لقاء نيكولاي باتروشيف مع نظيره الإيراني، سيلتقي المسؤول الروسي مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين لمناقشة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الدولي بين موسكو وطهران".

ووفق الوكالة الإيرانية إن مسؤولين من المؤسسات الاقتصادية الروسية يرافقون نيكولاي باتروشيف في هذه الزيارة إلى طهران.

وفي وقت سابق، كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن روسيا أرسلت إلى إيران بعض أنظمة الأسلحة التي صادرتها من الدول الغربية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن "طهران وموسكو اتفقتا قبل أيام على صفقة أخرى من الطائرات المسيّرة بدون طيار بقيمة 200 مليون يورو ستصدرها إيران لروسيا".
رقم : 1023567
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