بايدن يمدد حالة الطوارئ ضد إيران

وينص هذا البيان على ما يلي: في 14 نوفمبر 1979، من خلال الأمر التنفيذي رقم 12170، فرض رئيس الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران واتخذ الإجراءات ذات الصلة للقضاء على التهديد غير العادي الذي يمثله الوضع الإيراني ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية و اقتصاد الولايات المتحدة.



واستكمالا لهذا التصريح قال بايدن: إن علاقاتنا مع إيران لم تطبع بعد، وعملية تنفيذ الاتفاقات مع إيران بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 1981 ما زالت مستمرة، ولهذا السبب، فإن حالة الطوارئ المعلنة في 14 نوفمبر 1979 والتدابير ذات الصلة المتخذة لحل حالة الطوارئ هذه يجب أن تظل سارية حتى 14 نوفمبر 2022".



وأضاف بايدن "لذلك وفقًا للفقرة (د) 202 من قانون الطوارئ الوطني، أقوم بتمديد حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران والتي تم تضمينها في الأمر التنفيذي 12170".

