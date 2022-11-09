استشهاد تعبوي مدافع عن الامن شمال ايران

اكد ذلك مصدر مطلع في تصريح ادلى به لوكالة (إرنا) وقال: ان التعبوي المدافع عن الامن مجيد يوسفي الذي كان ايضا من المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) ، استشهد حينما قاد شخص سيارة بسرعة باتجاه القوات المتواجدة عند نقطة التفتيش.



وقال هذا المصدر المطلع الذي طلب عدم ذكر اسمه: ان هذا الموضوع قيد التحقيق.



وفي وقت سابق تعرض التعبوي حمزة علي نجاد اثناء عودته من منزل والده مع زوجته وطفله للاعتداء استشهد على اثره وبعد فترة وجيزة تعرض التعبوي حميد بورنوروز للطعن خلال أعمال الشغب في مدينة لاهيجان بمحافظة كيلان ما ادى الى استشهاده.