وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول

وأشار وحيدي الى الدور المباشر الذي لعبته أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وبعض الدول الاوروبية في الاضطرابات الاخيرة في البلاد وقال: ان المحركين والقادة الميدانيين لاعمال الشغب تلقوا في سبع دول تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات.



وقال وحيدي في تصريح له خلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين الشيعة والسنة بمحافظة غلستان شمال ايران: في المؤامرة الأخيرة، بالإضافة إلى أن أمريكا دعمت المشاغبين في أقصر وقت فقد قامت دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب السعودية والكيان الصهيوني أيضًا، ومن خلال تشكيل لجان خاصة بدعم المشاغبين بصورة علنية ومكشوفة.