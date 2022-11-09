إيران تعدم اثنين من أعضاء جيش العدل الإرهابي

وأوضحت السلطة في بيان لها نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة لها، إنها "نفذت الإعدام بحق راشد أفضل بلوش، وإسحاق دلاور آسكاني، اللذان ينتميان إلى تنظيم جيش العدل البلوشي الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن "راشد افضل بلوش، وإسحاق دلاور آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في السجن المركزي بمدينة زاهدان، بعد إدانتهما بارتكاب أعمال إرهابية وخلق حالة من انعدام الأمن وإطلاق النار على قوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 4 من حرس الحدود وإصابة عدد آخر من العناصر من قوات الشرطة".

وأضاف أنه "بحسب وثائق قضية هذين الشخصين في عام 2016، قُتل 4 من عناصر حرس الحدود وجرح بعضهم في عدة عمليات مسلحة في المناطق الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفي عام 2017، بينما كان راشد أفضل بلوش، وإسحاق دلاور آسكاني في تلك المناطق الحدودية شرق إيران للتجسس وجمع المعلومات تمكنت قوات الجيش من القبض عليهما".

وتابع البيان إن "راشد وإسحاق، بعد القبض عليهما اعترفا بتفاصيل العمليات التي تم تنفيذها، وانضمامهما لجماعة جيش العدل الإرهابي، وتم أمس الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في سجن مدينة زاهدان المركزي".