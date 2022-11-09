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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:56

اعتقال داعشي عاد إلى لبنان ليتزعم خلية تفجيرات واغتيالات

اعتقال داعشي عاد إلى لبنان ليتزعم خلية تفجيرات واغتيالات
وتمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة وفي تواريخ وتوقيتات محددة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإحداث أضرار كبيرة.

كما أوقفت عدداً من الأشخاص الذين قدموا له التسهيلات والدعم اللوجيستي.


ويتزعم الخلية أيمن خوجة، وهو المخطط للعمليات. وقالت مصادر أمنية لـصحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن خوجة وهو نزيل سابق في سجن رومية، أوقف بين 2015 و2017 بجرم محاولة دخول سوريا للقتال مع الجماعات المتطرفة، ثم في 2018 بجرم إطلاق نار، ثم في 2019 لارتباطه بقضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط وأخلي سبيله عام 2020.

وقالت المصادر الأمنية، إنه في هذه المرحلة، وضع الخوجة ومجموعته تحت المجهر الأمني، وتم تحديد الأمكنة التي يتوارى فيها ويدير من خلالها نشاطاته، لافتة إلى أنه بتاريخ 18 تشرين الأول الماضي، تمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات من توقيفه وتوقيف شريكيه (ع.ر) و(ع.ع) وعدد من الأشخاص الذين قدموا له التسهيلات والدعم اللوجيستي.
مصدر : وكالات
رقم : 1023596
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