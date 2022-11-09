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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:06

إيران: تعيين قائد لشرطة سيستان وبلوشستان

إيران: تعيين قائد لشرطة سيستان وبلوشستان
وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، إنه "بموجب مرسوم صادر عن القائد العام للشرطة في البلاد، تم تعيين الجنراق قنبري قائداً جديداً للشرطة في سيستان وبلوشستان".
وأضافت أقيم حفل تكريم وتقديم القائد الجديد اليوم بحضور مجموعة من المسؤولين في مقر قيادة الشرطة في سيستان وبلوشستان.
وفي 28 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، عن إقالة قائد شرطة مدينة زاهدان عاصمة المحافظة على خلفية الأحداث التي أدت إلى مقتل وجرح المئات في أعمال عنف وقعت في 30 من أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال بيان للمجلس نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "المجلس قرر إقالة قائد شرطة زاهدان على خلفية الأحداث التي وقعت أواخر الشهر الماضي عقب صلاة الجمعة في المدينة".
وأضاف البيان إن "هذا القرار بعد تشكيل لجنة من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الداخلية العميد أحمدي وحيدي للتحقيق بأحداث زاهدان"، مبيناً إنه "سيتم التعامل مع مثيري الشغب للإضرابات في زاهدان وفق القانون".
 
رقم : 1023599
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