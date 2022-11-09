وزير الثقافة الإيراني: التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية جريمة

وقال إسماعيلي في حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني "التعاون مع الإعلام الإرهابي محكوم بالإقصاء والعقاب في القانون"، مضيفاً "نحن لا نعتبر هذه الشبكات وسائل إعلام وإنما شبكات إرهابية بغطاء إعلامي".

وأوضح "وتبين في الأحاديث التي بثتها بعض وسائل الإعلام أنها تسعى إلى خلق حالة من انعدام الأمن والانقسام وتدمير الوحدة الترابية".

من جانبه، قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في وقت سابق، في معرض حديثه عن قناة "إيران اينترناشيونال" التي تبث من بريطانيا وتمولها السعودية، إن الجهاز الأمني الإيراني اعترف بهذه الشبكة على أنها منظمة "إرهابية" و "ستلاحق وزارة الاستخبارات عملاءها".

وقال إسماعيل خطيب: "أي نوع من التواصل مع هذه الشبكة سيعتبر دخولًا إلى المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي".

وبدأت قناة "إيران اينترناشيونال" بث خطاب ومحتويات تحرض على العنف والقتل والإرهاب خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران.

وقد أعلنت وزارة الخارجية في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصنيف قناة "إيران اينترناشيونال" على أنه منظمة إرهابية.

