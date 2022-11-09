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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:28

تنفيذ حكم الاعدام في زاهدان بحق عنصرين من زمرة ارهابية

تنفيذ حكم الاعدام في زاهدان بحق عنصرين من زمرة ارهابية
وافادت العلاقات العامة لنيابة محافظة سيستان وبلوشستان انه تم ،يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ حكم الاعدام بحق عنصرين من زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الإرهابية ، هما راشد بلوش نجل أفضل ، وإسحاق آسكاني نجل دلاور، المدانين بارتكاب أعمال إرهابية ، وزعزعة الأمن وإطلاق النار على قوى الامن الداخلي، ما أدى إلى استشهاد 4 من كوادر حرس الحدود وإصابة عدد آخر بجروح.

ووفقا لملف هذين الارهابيين، فقد قاما في العام 2016 بعدة عمليات إرهابية في منطقتي جبروك وريديك الحدوديتين بمحافظة سيستان وبلوشستان، مما ادى الى استشهاد 4 من كوادر حرس الحدود وجرح عدد آخر، وفي العام 2017 ، تم القاء القبض عليهما أثناء تواجدهما في مناطق حدودية شرق البلاد خلال قيامهما بالتجسس وجمع المعلومات عن وحدات الجيش وقوى الامن الداخلي.

وبعد إلقاء القبض عليهما وفي مختلف مراحل التحقيق في القضية ، اعترف هذان الارهابيان بالتفصيل كيفية انضمامهما لزمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الإرهابية والعمليات الإرهابية التي شاركا بها.

وبناء على إقرار المتهمين في جميع مراحل التحقيق الأولي وتقرير المحققين ومستندات القضية فقد حكمت محكمة الثورة الإسلامية في زاهدان عليهما بالاعدام بارتكاب أعمال إرهابية وزعزعة الأمن وإطلاق النار الذي ادى استشهاد 4 من كوادر حرس الحدود واصابة عدد آخر.

وبعد إبلاغ القرار المذكور للشخصين المذكورين ومحاميهما وطلب الاستئناف الذي تقدموا به، تم إرسال الملف إلى المحكمة العليا في البلاد للنظر فيه ، وبعد النظر في وثائق ومحتويات القضية وأقوال المتهمين واعترافاتهم ، رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف واكدت الحكم الصادر من قبل المحكمة.

وعليه فقد تم بناء على الحكم النهائي الصادر تنفيذ عقوبة الاعدام بحق هذين الارهابيين يوم الثلاثاء في سجن زاهدان المركزي.
مصدر : وكالات
رقم : 1023607
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