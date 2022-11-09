قاليباف: استمرار الثورة الإسلامية رهن بوحدة الوطن

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان ،اليوم الاربعاء لدى رده على تذكير وجهه نائب اهالي مدينة خميني شهر "محمد تقي نقدعلي"، ورأى أن البرلمان يعتبر رمز الوحدة في النقاشات القومية والمذهبية والدينية التي في ايران، لذا فإن أي انقسام يصب الماء في طاحونة العدو، ويجب علينا الانتباه لهذه النقطة.



وشدد قائلا: لو نظرتم الى تاريخ سيستان وبلوشستان، فإنكم ستجدون البلوج دافعوا عن ايران دائما واستقلالها وكانوا من أكثر المعارضين للاستعمار والاستكبار البريطاني، حيث قال القائد: ان البلوج أوفياء ويحبون الوطن ويعارضون تقسيم ايران، فهم منا.



وشدد " قاليباف" على ضرورة الحفاظ على الوحدة في ايران، ورأى أن اعداء الثورة الاسلامية وعلى رأسهم أميركا والكيان الصهيوني يقومون بأعمال رد فعل ضد الحركات الثورية وتأثير الثورة الإسلامية والحركة الإسلامية، لذا علينا الحفاظ على وحدتنا ونتقدم إن شاء الله.