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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:52

عدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ علی قافلة صهاريج عراقية في سوريا

عدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ علی قافلة صهاريج عراقية في سوريا
وقال المصدر الصحفي نقلاً عن المصدر الامني المطلع ان الهجوم الجوي نفذته طائرات اسرائيلية استهدف قافلة صهاريج للوقود بعد دخولها من معبر القائم باتجاه البوكمال وأدی الهجوم الی اشتعال النيران في اثنين من الصهاريج واقتصرت خسائر العدوان علی ذلك فقط.

وأوضح المصدر ان حركة المعبر لم تتوقف وعادت الی طبيعتها وتستمر في استقبال الزائرين والمسافرين وتدفق البضائع.

ويأتي العدوان علی معبر البوكمال - القائم بعد تحريض واسع شنته بعض وسائل الاعلام علی حركة المعبر بالاضافة الی تحريض من قبل الكيان الاسرائيلي ضد المعبر حيث يقع علی بعد كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الاميركي ويعتبر هذا المعبر، نقطة استراتيجية هامة تم تحقيق عدة انجازات من خلالها لاسيما انهاء وجود جماعة داعش الارهابية واعادة وصل جغرافيا هامة بين العراق وايران وسوريا وصولاً الی فلسطين المحتلة.

يذكر ان القافلة المستهدفة عبارة عن صهاريج وقود قدمها العراق للبنان كانت تعبر الاراضي السورية للوصول الی لبنان، لكن العراق منع عبور باقي الصهاريج بعد ما تم استهداف اثنين من صهاريج القافلة.
رقم : 1023612
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