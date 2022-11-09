إيران تحذّر بريطانيا من محاولات "زعزعة الأمن"

وذلك على خلفية دعمها للاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.



وقال خطيب في حوار نشرت وكالة "إرنا" الرسمية مقتطفات منه: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد الكيان الصهيوني في التنفيذ، ويد البريطانيين في الاعلام ويد السعوديين في التمويل، هي الأكثر وضوحا".