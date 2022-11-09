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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:41

وزير الأوقاف السوري: إيران تدافع عن الدول الإسلامية في مواجهة أعداء الأمة

وزير الأوقاف السوري: إيران تدافع عن الدول الإسلامية في مواجهة أعداء الأمة
جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الأربعاء، بين وزير الأوقاف السوري مع الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية "حميد شهرياري" والوفد المرافق له، بمعية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا "مهدي سبحاني".

وأعرب الشيخ عبد الستار عن تقديره لدور مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، في سياق تعزيز الوحدة بين المسلمين؛ مصرحا أن إيران لا تفرض على أهل السنة أن يتشيعوا، بل هي تريد الدفاع عن كيان المسلمين في مواجهة اعدائهم.

في المقابل أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، على أن "سبيل مواجهة الشائعات المغرضة التي تروج لها وسائل إعلام العدو، يكمن في ترسيخ مزيد من التعاون بين علماء المسلمين".

واقترح شهرياري في لقائه وزير الأوقاف السوري اليوم، إقامة مؤتمر علماء المقاومة باستضافة سوريا؛ كما دعا إلى تعاون العلماء الإيرانيين والسوريين أكثر فأكثر.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية برهنت على إمكانية التعايش السلمي بين أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأهل السنة.

وأعرب الأمين العام لمجمع التقريب عن أسفه للرؤية السلبية التي يحملها بعض علماء السنة تجاه إيران تأثراً بالدعايات الإعلامية المضللة، من أن "المواطنين السنة يواجهون مضايقات في البلاد"؛ مصرحا: لكن الواقع ليس كذلك، حيث أن اتباع مذهب أهل السنة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديهم مدارسهم الخاصة مضافاً إلى المساجد والمراكز الدينية، وحرية الترويج لعقائدهم المذهبية.
رقم : 1023676
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