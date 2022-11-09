كاظمي قمي: أميركا وحلفاؤها أساس عدم الاستقرار في المنطقة

وكتب كاظمي قمي، الذي زار إسلام آباد للتشاور مع السلطات الباكستانية، على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "خلال زيارتي إلى باكستان ولقائي بمسؤوليها، أكدت بان الأمن والاستقرار في أفغانستان يعني الأمن في دول المنطقة."



وأضاف: إن أميركا وبعض الحكومات الشريكة لها هي أساس عدم الاستقرار في المنطقة.



وكان الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان قد التقى خلال زيارته إلى إسلام آباد، نظيره الباكستاني، فضلا عن وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير شؤون الولايات والمناطق الحدودية في هذا البلد.



جدير ذكره أن الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون أفغانستان كان قد زار طهران قبل فترة وأجرى محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين من ضمنهم وزير الخارجية.