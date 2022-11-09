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الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:12

اللواء باقري: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي بمختلف الأصعدة مع قيرغيزيا

اللواء باقري: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي بمختلف الأصعدة مع قيرغيزيا
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مع وزير الدفاع القرغيزي الجنرال باكتيبيك بيك بولاتوف، بخصوص القضايا المهمة بالمنطقة.

وقال اللواء باقري في إشارة إلى رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة في تحسين مستوى التعاون مع دول الجوار ومنطقة آسيا الوسطى: بالنظر إلى العلاقات المتوازنة والجيدة القائمة بين البلدين، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها لتطوير التعاون الدفاعي في مختلف المجالات التدريبية والعملياتية والاستخباراتية.

وأشار إلى صياغة وثيقة التعاون الاقتصادي والمصادقة عليها في عام 2016 بين البلدين، وأضاف: لله الحمد، هناك العديد من المجالات لتطوير التعاون الأمني​​، ويتوجب على القوات المسلحة للبلدين رفع مستوى التفاعل والتعاون بينهما في جميع المجالات الدفاعية والأمنية.

كما أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن تقديره للتصويت الإيجابي من قبل حكومة جمهورية قيرغيزيا بشأن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: نظراً للخلافات والاشتباكات الحدودية التي جرت في سبتمبر بين قرغيزيا وطاجيكستان فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها دوما لتقديم أي مساعدة من أجل الحل السلمي ومنع حدوث أي اشتباك.

وفي إشارة إلى قضية إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى طاجيكستان، قال اللواء باقري: إن الطائرات المسيرة "أبابيل 2" لديها فقط قدرات استطلاع وهي غير مجهزة بأسلحة ومعدات هجومية، وفي النزاع الحدودي بين قرغيزيا وطاجيكستان، فقد أكدت القوات المسلحة الإيرانية دوما على القوات المسلحة الطاجيكية عدم استخدامها في النزاع بينها وبين قرغيزيا.
رقم : 1023691
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