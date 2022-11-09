رئيسي: مضاعفة الجهود وسيلة فعالة لمواجهة حرب العدو الهجينة

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء صرح رئيسي إن العدو استخدم حرباً هجينة لمواجهة إيران القوية والمستقلة، معتبرا مضاعفة بذل الجهود من قبل المسؤولين التنفيذيين والاقتصاديين والنخب في النهوض بالأمور وحل المشاكل ووضع التوقعات اللازمة لتلبية احتياجات البلاد في الوقت المناسب، من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة العدو في هذه الحرب الهجينة.



وفي جانب آخر من الاجتماع وبعد الاستماع إلى تقرير قدمه رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود مير كاظمي، أكد الرئيس الإيراني بأنه كان من المفترض على منظمة التخطيط والموازنة المبادرة في حينها لإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي والنخب والشعب بالتغييرات التي أدخلت على الموازنة من قبل المجلس والتداعيات الناجمة عن ذلك أي عدم تمكن الحكومة من تنفيذ خططها في مجال توفير فرص العمل، وكذلك الإعلان عن معارضتها لعدم التوازن الحاصل في هذا المجال.