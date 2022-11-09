وزير الأمن الايراني: الصهاينة تلقوا ضربات منا وسيستمرون بتلقي المزيد

وأجرى موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقابلة مع وزير الأمن في جمهورية إيران الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين السيدإسماعيل خطيب، بغية المعرفة الدقيقة لطبيعة أعمال الشعب الأخيرة في إيران، والدور الذي لعبته الأطراف الأجنبية فيها.



وأكد السيد خطيب، في هذه المقابلة، أنّ يد الكيان الصهيوني كانت خلال الأحداث أكثر وضوحاً في التنفيذ، ويد بريطانيا في الإعلام، والسعوديّة في تغطية التكاليف.



وفي معرض تشديده على امتناع الجمهورية الإسلامية عن خطوة مقابلة ضد الأعمال المخلة بالأمن التي مارستها دول مثل بريطانيا، قال إنه لا يوجد ضمان لاستمرار هذه السياسة في حال استمرار الأعمال العدائية.



منذ بداية الأحداث الأخيرة، ذكر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مرّات عدة تخطيطَ العدو منذ أشهر لإثارة الشغب والفوضى في البلاد. وقال سماحته في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قده) (4/6/2022): "إنّ أهم أمل للأعداء لضرب البلاد هو الأمل في الاحتجاجات الشعبية. يأملون أن يتمكنوا من وضع الناس في مواجهة النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية عبر العمل النفسي وأنشطة الإنترنت والفضاء المجازي وأنواع ذلك وأقسامه".



كذلك، أحال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، في كلمته خلال المراسم المشتركة لتخريج طلّاب جامعات الضبّاط التابعة للقوّات المسلّحة في جامعة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وأيضاً اللقاء الأخير مع تلاميذ المدارس، إلى البيان الذي أصدرته وزارة الأمن، وجهاز الاستخبارات في "حرس الثورة"، لمعرفة المخطَّط الرئيس للعدو.



بناء عليه، ومن أجل معرفة الكواليس في أعمال الشغب الأخيرة من وجهة نظر أمنية، أجرى موقع KHAMENEI.IR الإعلامي حواراً مع وزير الأمن الإيراني، حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل خطيب، الذي أعلن أن جمهورية إيران الإسلامية لم تردّ حتى الساعة على الإجراءات المناهضة للأمن لدول مثل بريطانيا. وقال: "لن نكون داعمين أبداً للممارسات الإرهابيّة وزعزعة أمن سائر الدول كما بريطانيا، لكنّنا لن نقدّم أي التزام بمنع تزعزع الأمن في هذه الدول أيضاً، ولذلك، سوف تدفع بريطانيا ثمن خطواتها الرامية إلى زعزعة الأمن في بلد كبير كإيران".