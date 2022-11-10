آية الله قاسم: لا مشاركة في الانتخابات لئلا تتركز الدكتاتورية

وقال الشيخ قاسم عبر حسابه الرسمي على «موقع تويتر»، إنه «قال أحدهم قولا خطأ -لا أراه إلا خطأ، بغض النظر عما وراءه من قصد – بأنه ينبغي الاشتراك في الانتخاب لتطوير الديمقراطية.»



وتساءل «كيف يكون ذلك في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، وقد سد بابها عن المطالبين بأي مستوى من مستويات الديمقراطية، ودفع لها المستسلمون للدكتاتورية؟»



وشدد على أن «الصحيح أنه لا مشاركة لئلا تسد أبواب الديمقراطية، وتتركز الدكتاتورية، ويقضى على الحرية.»



وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد في بيان سابق أن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخططه الرجعي الظالم، لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشعب؛ لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن»، وأكد أن «الانتخابات المقبلة في البحرين تعد تعميقا أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية الحكم، وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد.»