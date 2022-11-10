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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:17
الشيخ قاسم: بالوحدة الداخلية نواجه الحصار الامريكي
كما واكد الشيخ قاسم خلالَ حفلٍ تأبيني لفقيدِ الجهاد بلال المقداد في مجمع المجتبى، انَ لبنانَ قادرٌ بموقفِه الصُلبِ والموحدِ على مجابهةِ الحصارِ الامريكي.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1023770
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