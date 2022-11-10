الشيخ قاسم: بالوحدة الداخلية نواجه الحصار الامريكي

اسلام تايمز (لبنان) - نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اكدَ أن"أميركا هي سببُ الازمةِ اللبنانية، وهي التي تمنعُ استجرارَ الكهرباءِ وتمنعُ استقبالَ الهبةِ الايرانية".