إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" للأنباء، إن قوات من جهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال إلها أفكاري أثناء محاولتها عبر الحدود الإيرانية بصحبتها كمية كبيرة من الأموال الأجنبية.

وتشير المعلومات إلى أن اعتقال إلهام أفكاري جرى في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

وبحسب التقرير فإن "افكاري قامت بالعديد من الأنشطة والإجراءات في التشهير بنظام الجمهورية الإسلامية، ودعوة الشباب والفتيات إلى الاضطرابات وإثارة الرعب بين الناس في الاحتجاجات الأخيرة".

وتابعت الوكالة إن "أفكاري لم يخطر ببالها مطلقاً إنه سيتم اعتقالها، وجرى صباح الخميس توقيفها عندما كانت تريد مغادر إيران عبر أحد حدود البلاد مع كمية كبيرة من العملة الأجنبية".

وأضافت إن "إلهام أفكاري خططت لزيارة دولة مجاورة، بهدف اللقاء بممثل إحدى الدول المعادية لإيران، ثم طلب اللجوء في دولة أخرى حيث تم القبض عليه"، مضيفة "فقد كانت على اتصال خلال العام الماضي بمديري بعض شبكات المعارضة والشخصيات المناوئة للنظام".

وكان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيل قال الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عن الأشخاص الذين يتعاونون مع الإعلام الناطق باللغة الفارسية خارج الدولة: إن التعاون مع الإعلام الإرهابي لا بد أن يواجه العقاب والحرمان.

وأضاف إسماعيلي "لا نعتبر شبكات المعاندة وسائل إعلامية بل هي شبكات إرهابية وشهد الناس اداءها في الشهرين الماضيين".

فيما أكد وزير الاستخبارات والامن الإيراني، إسماعيل خطيب أمس، إن "أمريكا شكلت حلقة وصل بين بعض التنظيمات الإرهابية مع قناة إيران انترناشنال وبذلك تحولت هذه القناة التلفزيونية الى منظمة إرهابية من الناحية العملية".

وأكد خطيب "أي نوع من التواصل مع قناة إيران إنترناشيونال سيعتبر دخولًا إلى المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي".

وكانت الخارجية الإيرانية قد وضعت الشهر الماضي، قنوات ناطقة بالفارسية على لائحة العقوبات كونها منظمات إرهابية تحرض على العنف من بينها "إيران انترناشيونال، والقسم الفارسي في هيئة الاذاعة الألمانية "دويتشه فيله" والقسم الفارسي في إذاعة فرنسا.