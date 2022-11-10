اليابان و أمريكا تبدآن تدريبات عسكرية

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، "سيشارك نحو 26 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية في التدريبات من الجانب الياباني، وسيشارك نحو 10 آلاف عسكري من الجانب الأمريكي، من بينهم أفراد من فرقة الفضاء".



بالإضافة إلى ذلك، ستشارك 20 سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية و10 سفن أمريكية، بالإضافة إلى 250 طائرة يابانية و120 طائرة أمريكية، بما في ذلك طائرة "أوسبري تيلتروتور" في المناورات.



كما سينضم ما مجموعه أربع سفن وطائرتان من القوات المسلحة لأستراليا وكندا وبريطانيا إلى الجيش الأمريكي والياباني خلال التدريبات، التي يتضمن سيناريوهات ممارسة الدفاع عن جزر توكونوشيما النائية في محافظة كاجوشيما، وستستمر التدريبات حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.



وقالت القيادة اليابانية المشتركة في بيان: أصبحت التدريبات العملية الحالية هي السادسة عشرة على التوالي وتمت دعوة مراقبين من أستراليا وكندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وبريطانيا والناتو.