الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:44

رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته

رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
وقال رئيسي خلال كلمة له أمام حشد من سكان مدينة باكدشت جنوب طهران، إن "الاعداء تصوروا خطأ ان بامكانهم وقف التطور العلمي في ايران من خلال اثارة الاضطرابات الامنية في البلاد".
وأضاف "سيتعزز الامل لدى المواطنين ويزداد يأس الأعداء يوماً بعد آخر"، مبيناً إن "الحكومة مع الشعب، وإرادة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني درس كبير لنا".
وأوضح رئيسي إن والدة أحد الشهداء المدافعين عن الأمن في البلاد قالت لي: قفوا بحزم واخدموا الناس، لقد استشهد ابني، لكن لدي خمسة أطفال آخرين أهديهم إلى سبيل الله".
وشدد الرئيس الإيراني على أن فشلت سياسة زعزعة استقرار البلد من قبل العدو مثل سياسة العقوبات، مضيفاً "بتحييد العقوبات هزمنا تكتيك العدو".
وتابع "مع عقوبات العدو قمنا بزيادة كمية الصادرات النفطية إلى حجم الصادرات قبل العقوبات، وقمنا بزيادة مستوى التجارة في السلع بنسبة 50٪، وحاولنا استعادة حصة الاقتصاد الإيراني في المنطقة".
 
رقم : 1023794
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
10 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
10 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
10 تشرين الثاني 2022
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
10 تشرين الثاني 2022
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
10 تشرين الثاني 2022
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
10 تشرين الثاني 2022
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
10 تشرين الثاني 2022
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
10 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
9 تشرين الثاني 2022
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
9 تشرين الثاني 2022
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
9 تشرين الثاني 2022
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
9 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
15 ألف مقاتل يتدربون حالياً بالسعودية.. ما هي الدلالات ؟