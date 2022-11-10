رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته

وقال رئيسي خلال كلمة له أمام حشد من سكان مدينة باكدشت جنوب طهران، إن "الاعداء تصوروا خطأ ان بامكانهم وقف التطور العلمي في ايران من خلال اثارة الاضطرابات الامنية في البلاد".

وأضاف "سيتعزز الامل لدى المواطنين ويزداد يأس الأعداء يوماً بعد آخر"، مبيناً إن "الحكومة مع الشعب، وإرادة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني درس كبير لنا".

وأوضح رئيسي إن والدة أحد الشهداء المدافعين عن الأمن في البلاد قالت لي: قفوا بحزم واخدموا الناس، لقد استشهد ابني، لكن لدي خمسة أطفال آخرين أهديهم إلى سبيل الله".

وشدد الرئيس الإيراني على أن فشلت سياسة زعزعة استقرار البلد من قبل العدو مثل سياسة العقوبات، مضيفاً "بتحييد العقوبات هزمنا تكتيك العدو".

وتابع "مع عقوبات العدو قمنا بزيادة كمية الصادرات النفطية إلى حجم الصادرات قبل العقوبات، وقمنا بزيادة مستوى التجارة في السلع بنسبة 50٪، وحاولنا استعادة حصة الاقتصاد الإيراني في المنطقة".

