عبداللهيان: مواقف ألمانيا استفزازية ولا تكشف عن النضح

وأضاف عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "لتدمير العلاقات القديمة عواقب بعيدة المدى"، مبيناً إنه "يمكن لألمانيا أن تختار التفاعل للتعامل مع التحديات المشتركة أو السير في طريق المواجهة وستكون إجابتنا متناسبة وحاسمة".

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على موقع تويتر أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة بذريعة قمع الاحتجاجات في إيران.

وكتبت بيربوك على تويتر أن العمل مستمر على المجموعة الجديدة من العقوبات و "نريد تطبيقها الأسبوع المقبل".

وأضافت: "نحن نقف إلى جانب الرجال والنساء في إيران ليس اليوم فقط، بل طالما كان ذلك ضروريًا".

وقالت الحكومة الألمانية في الأسبوعين الماضيين إن الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات "الإرهابية".

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "غير مسؤول" و "غير قانوني" للقوة العسكرية الرسمية لبلد ما.

وقبل شهر تقريبًا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع مؤسسات وأحد عشر فردًا أمنيًا - عسكريًا وقال إنه سيزيد العقوبات.

