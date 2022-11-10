اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم

وقال اللواء صفوي في كلمة له خلال احتفال بالذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الجنرال حسن طهراني مقدم، "أن ما سنشهده في المستقبل سيكون مختلفًا عما لوحظ حتى الآن، وإن النظام بدعم من أمريكا والصهاينة وبعض القبائل الصحراوية في جنوب الخليج الفارسي غير مدركين لثقافتنا وحضارتنا".

وتابع: "لقد استخدموا كل الجواسيس الداخليين والفاسدين في أعمال الشغب الأخيرة، لكن مع القيادة الحكيمة للزعيم الثوري، والشعب الإيراني سحقوا هذه الفتنة أيضًا"، وبحمد الله نحن وجبهة المقاومة سننتصر على جبهة الغطرسة بالحكمة والصبر الحكيم".

وقال اللواء صفوي "بعض الدول التعيسة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي، والتي لست على استعداد لتسميتها، تعلم أنه يجب عليها الاختيار بين إعلامها وأمنها، وتعلم أنها إذا تدخلت في إيران فسوف تدفع الثمن".

وأضاف اللواء صفوي "أقول لهم إنكم دول ضعيفة وتعلمون أن الأمريكيين لن يدعموكم في أوقات الخطر مثلما لم يدعموا شاه إيران عام 1979"، مبيناً أن "إيران بلد كبير وقوي وإن الشعب الإيراني يتغلب على كل المشاكل بالعمل الجاد".

وقد بات واضحاً للعيان تدخل السعودية عبر تمويل القنوات الفارسية التي تبث من الدول الأوروبية في الشؤون الإيرانية عبر إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب.

وقد أكد كبار المسؤولون في إيران وجود أيادي أجنبية من بينها أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية والعربية من بينها السعودية في تحريك أعمال الشغب واستهداف الأمن القومي الإيراني.

