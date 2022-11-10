البرلمان اللبناني يخفق للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية

وقال مصادر صحفية، أن مجلس النواب اللبناني فشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، كما كان متوقعا .



وأضافت، أن بعد فرز الاصوات حصل ميشال معوض على 44 صوت و 47 الاوراق البيضاء و 9 اصوات متفرقه.



واوضحت أن ئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب في الدوره الثانية.



واشارت الى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعا الى الحوار خلال الفترة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية.



ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.



وكان قد دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات أربع سابقات على الاتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية.