قنابل مضيئة صهيونية على الحدود الفلسطينية - اللبنانية

وحسب الاخبار الواردة من منطقة حاصبيا في جنوب لبنان بان الجيش الصهيوني اطلق اربعة قنابل مضيئة فوق موقع تلة الرادار في جبل الشيخ مقابل بلدة شبعا، تزامن ذلك مع اطلاق رشقات رشاشة من الموقع نفسه.



