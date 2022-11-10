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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:09

النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة

النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
ونقلت وكالة أنباء "ميزان" القضائية عن المحقق الخاص في مكتب المدعي العام في شيراز قوله إنه "تم اعتقال إلهام افكاري في مطار الشهيد دستغيب بشيراز قبل مغادرتها البلاد".
وأضاف "بحسب الوثائق التي تم الحصول عليها ورصد المعلومات من قبل دائرة المخابرات العامة لمحافظة فارس خلال أعمال الشغب الأخيرة، بالإضافة إلى تحريض وإقناع الناس بالمشاركة في أعمال شغب، كانت لديها مكالمات عديدة مع معارضي النظام".
وأوضح "كما أنه وبحسب الوثائق المقدمة فقد بدأت المعتقلة في التواصل ونقل الأخبار لبعض معارضي النظام وكذلك المواقع الإخبارية التابعة لعملاء أجانب ونقل الأخبار إلى الشبكة الإرهابية السعودية الدولية".
وتابع "اتهاماتها موضحة وصدر أمر أمني قضائي لاستكمال التحقيق يكون تحت تصرف المحققين".
وإلهام أفكاري هي شقيقة الرياضي المصارع نوفيد أفكاري الذي تم إعدامه في 14 من اكتوبر/تشرين الأول لعام 2019، بمدينة شيراز، بعد قتل موظف أمن في أحداث اندلعت عام 2018.
وقد أكد "سعيد أفكاري"، اعتقال شقيقته المتعاونة مع قناة "إيران إنترناشونال"، وكتب عبر حسابه الرسمي تغريدة في "تويتر"، "أختي إلهام أفكاري تم القبض عليها في شيراز وليس لدينا أخبار عن زوجها وابنتها ليانا البالغة من العمر ثلاث سنوات".
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء عن اعتقال "إلهام أفكاري" بتهمة "الافتراء على نظام الجمهورية الإسلامية" و "دعوة الشباب والفتيات إلى الشغب" و "بث الرعب بين الناس"، مضيفة أنها كانت تحمل "كمية كبيرة من العملة الأجنبية" عندما تم اعتقالها.
 
رقم : 1023812
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