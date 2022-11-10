إضرابات تعرقل عمل مترو باريس للمطالبة برفع الأجور

لكن يرجّح أن تكون التعبئة أقل حجماً في قطاعات أخرى دعت نقابة واحدة إلى وقف العمل فيها.



ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي. وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها. ولن يكون الوضع أفضل في شبكة قطارات الضواحي.



أما في شبكة سكك الحديد التي تديرها الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمل-عمال سكك الحديد"، وستكون المشاركة أقل.



لذلك، سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق، عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.



ودعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة، إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل، وتقول إدارة الهيئة إنّ العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ وسطياً 5,2% في 2022.



وتعاني هذه الهيئة كغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل من نقص مزمن في العاملين بسبب صعوبات التوظيف وتشهد انفجاراً في معدلات تغيب الموظفين، لا سيما في شبكة الحافلات التابعة لها.



والسبب الآخر للتعبئة هو الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني للتقاعد وإنهاء الأنظمة الخاصة، حسبما ذكر مصدر قريب من الإدارة.



ويأمل قادة النقابات الفرنسية زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته بشأن تعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 عاماً في الوقت الحالي إلى 65 عاماً.



ويفترض أن تنظم تظاهرات في فرنسا وخصوصاً في باريس بعد ظهر الخميس في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل".