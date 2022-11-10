سرايا القدس: استهداف آليات الاحتلال في حاجز الجلمة بجنين

وبينت سرايا القدس - كتيبة جنين أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال .



ويشار الى أن قوات الإحتلال حاصرت منزل المقاوم الفلسطيني صدقي مرعي، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تمكنت من اعتقاله بعد مقاومة ضارية .