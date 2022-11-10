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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:06
سرايا القدس: استهداف آليات الاحتلال في حاجز الجلمة بجنين
وبينت سرايا القدس - كتيبة جنين أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال .
ويشار الى أن قوات الإحتلال حاصرت منزل المقاوم الفلسطيني صدقي مرعي، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تمكنت من اعتقاله بعد مقاومة ضارية .
مصدر :
وكالات
رقم :
1023822
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