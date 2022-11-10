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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:08

اعتقال احدى العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا

اعتقال احدى العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا
وقامت أفكاري خلال الفترة الأخيرة بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات.

واعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الامن بمحافظة فارس، أفكاري أثناء هروبها من البلاد بدعم أمريكي، وذلك بعد مراقبة استخباراتية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة، والتي أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت أفكاري من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد وهي اخت نويد أفكاري الذي قتل موظفا حكوميا في شركة المياه بمحافظة فارس.
مصدر : وكالات
رقم : 1023824
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