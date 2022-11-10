بايدن: سأمنع عودة ترامب للبيت الأبيض

وتعهد بايدن في مؤتمر صحفي باستخدام جميع الوسائل القانونية لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى إذا قرر الترشح في عام 2024.



يأتي ذلك بينما يستمر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النصفية، التي يتم فيها اختيار جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات، والتي أكد بايدن أنها "جرت دون أي تدخلات".



ولفت بايدن إلى أن "الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة"، مؤكدا انه " لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا".



وأضاف: " الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".



وقال بايدن "أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي، كما إن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار".