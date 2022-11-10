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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:45

الصحة الإيرانية:‌ 72 إصابة جديدة ووفاة شخصين بكورونا

الصحة الإيرانية:‌ 72 إصابة جديدة ووفاة شخصين بكورونا
وعبر بيانها الصادر، اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الوزارة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في ايران، بلغ لحد الان 7 ملايين و558 الفا و 762 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و 607 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و333 الفا و 602 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية تطعيم ما مجموعه 155 مليونا و17 الفا و 512 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.
رقم : 1023843
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