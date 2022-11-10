"طالبان" تمنع النساء من دخول الحدائق العامة



ومن شأن هذا القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إخراج النساء الأفغانيات أكثر من الفضاء العام الآخذ في التقلص، خصوصاً بعد منعهن من السفر دون مرافقة ذكر وإجبارهن على وضع الحجاب أو ارتداء البرقع في الخارج.



كذلك، أغلقت مدارس الفتيات المراهقات أبوابها منذ أكثر من عام في معظم أنحاء البلاد.



وادعت الحركة عبر متحدث باسمها، أن القرار جاء بسبب انتهاكات للقواعد شهدتها المنتزهات، حيث لم يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحركة، وفقاً لزعمه.



في حين قوبل القرار بخيبة أمل لدى النساء ومشغلي المتنزّهات الذين استثمروا بكثافة في تطوير هذه المرافق.



وقالت وحيدة وهي أفغانية طلبت عدم كشف هويتها فيما كانت تشاهد أطفالها يلعبون في متنزّه عبر نافذة مطعم مجاور، إن الوضع لم يعد يطاق، فام يعد هناك مدارس ولا عمل، على الأقل كانت المنتزهات فسحة أمل، في إشارة منها إلى القرار التعسفي الأخير.





وأضافت "سئمنا من البقاء في المنزل طوال اليوم، هذا يؤثر على صحتنا العقلية".



