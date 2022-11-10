الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:51

"طالبان" تمنع النساء من دخول الحدائق العامة

"طالبان" تمنع النساء من دخول الحدائق العامة

ومن شأن هذا القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إخراج النساء الأفغانيات أكثر من الفضاء العام الآخذ في التقلص، خصوصاً بعد منعهن من السفر دون مرافقة ذكر وإجبارهن على وضع الحجاب أو ارتداء البرقع في الخارج.

كذلك، أغلقت مدارس الفتيات المراهقات أبوابها منذ أكثر من عام في معظم أنحاء البلاد.

وادعت الحركة عبر متحدث باسمها، أن القرار جاء بسبب انتهاكات للقواعد شهدتها المنتزهات، حيث لم يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحركة، وفقاً لزعمه.

في حين قوبل القرار بخيبة أمل لدى النساء ومشغلي المتنزّهات الذين استثمروا بكثافة في تطوير هذه المرافق.

وقالت وحيدة وهي أفغانية طلبت عدم كشف هويتها فيما كانت تشاهد أطفالها يلعبون في متنزّه عبر نافذة مطعم مجاور، إن الوضع لم يعد يطاق، فام يعد هناك مدارس ولا عمل، على الأقل كانت المنتزهات فسحة أمل، في إشارة منها إلى القرار التعسفي الأخير.


وأضافت "سئمنا من البقاء في المنزل طوال اليوم، هذا يؤثر على صحتنا العقلية".

 
رقم : 1023845
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
10 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
10 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
10 تشرين الثاني 2022
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
10 تشرين الثاني 2022
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
10 تشرين الثاني 2022
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
10 تشرين الثاني 2022
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
10 تشرين الثاني 2022
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
10 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
9 تشرين الثاني 2022
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
9 تشرين الثاني 2022
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
9 تشرين الثاني 2022
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
9 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
15 ألف مقاتل يتدربون حالياً بالسعودية.. ما هي الدلالات ؟