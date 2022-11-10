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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:08

رئيس السلطة القضائية: هناك فرق بين المحتجين ومثيري الشغب

رئيس السلطة القضائية: هناك فرق بين المحتجين ومثيري الشغب
واوضح حجة الإسلام ايجئي اليوم الخمس خلال لقاء طلابي في جامعة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبیة شرق إيران: لقد أكدنا للسلطات القضائية المعنية على ضرورة فصل الأبرياء والأقل ذنبا والمخدوعين عن العناصر الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم.

وصرح: إن من حقوق الطلاب المطالبة والنقد والاحتجاج، لكن يجب التفكير في سبل معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة، وإلا فيتحول الاحتجاج اللاوعي إلى أعمال الشغب وأعمال تخريبية.

وتابع: نعتقد أن بعض مثيري الشغب قد انخدعوا ولا نتجاهل هذا الموضوع، إن لافتا إلى ضرورة أن يكون المسؤولون آذانا صاغية للشعب وان يهتموا بحل مشاكلهم ورفع النقائص في الإدارة وضعف المديرين.

وفي إشارة إلى ضرورة التمييز بين المتظاهرين ومثيري الشغب ، قال ايجئي: لقد أكدنا مرات عديدة أن هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب ومن يقومون بحرق القرآن والعلم الإيراني ويدمرون ممتلكات الناس ويقتلونهم، ومن الواضح ان أعداءنا الحاقدون يصبون الزيت في نار الاضطرابات.

وقد بدأ رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي صباح اليوم الخميس زيارة الى محافظة خراسان جنوبي (شرق ايران) للاطلاع عن كثب على شؤون القضاء وعقد لقاءات مع المسؤولين والأهالي في هذه المحافظة.

وكان في استقبال رئيس القضاء الايراني لدى وصوله صباح اليوم الخميس الى مطار "الشهيد كاوة" الدولي في بيرجند مركز المحافظة، كل من محافظ خراسان جنوبي وممثل الولي الفقيه ومسؤولي القضاء في هذه المحافظة.

وأوضح في تصريح له لدى وصوله المطار، انه سيقوم بزيارة الى مختلف الأقسام القضائية بالمحافظة كما انه سيرسل وفودا قضائية الى مختلف مدن المحافظة مؤكدا انه بالتعاون مع المسؤولين وممثلية الولي الفقيه بالمحافظة ستتم مناقشة جميع القضايا التي تخص السلطة القضائية وحل المشاكل المحتملة ومنها التي تعيق عمل المواطنين هنا.

وتابع رئيس القضاء: سنجري لقاءات مباشرة مع المواطنين من مختلف الفئات في هذه المحافظة ونأمل ان تكون هذه اللقاءات نافعة وتساهم في حل مشاكل المواطنين القضائية وغير القضائية.
رقم : 1023846
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